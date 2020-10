Tra due giorni andrà in scena Real Sociedad-Napoli, gara valida per la seconda giornata di Europa League. Inizialmente era prevista la presenza dei tifosi locali, ma alla Reale Arena di San Sebastián non sarà consentito l'ingresso dei supporters a causa del Covid-19.



Prima della decisione dell'UEFA 11472 tifosi avevano effettuato la prenotazione con la speranza di essere sorteggiati tra i fortunati che avrebbero potuto assistere alla sfida dallo stadio. Così non sarà e, come scritto dal Corriere del Mezzogiorno, la Real Sociedad rimedierà regalando maglie autografate dei propri calciatori ai tifosi.