Ramon Calderon, ex presidente Del Real Madrid, parla a Sky Sports di José Mourinho: “Mourinho è l'unico allenatore per il quale Florentino Perez nutre vero rispetto. Nel bene o nel male, ritornerà. Se Florentino continua a guidare il Real Madrid, cosa che succederà in totale sicurezza, Mourinho sarà di nuovo l'allenatore del Real Madrid”