L'avventura di Ante Rebic in Turchia non decolla, anzi: nelle ultime ore una nuova disavventura per l'attaccante arrivato dal Milan in estate. A poche ore dalla partita tra Besiktas e Gaziantep, il tecnico Burak Yilmaz ha allontanato dall'allenamento il croato. Il motivo? Atteggiamento indisciplinato, come riferisce Fanatik.



Un episodio che non contribuisce certo a migliorare un avvio di stagione decisamente negativo per Rebic. Le presenze accumulate finora sono 9, di cui solo 2 da titolare (contro il Neftchi Baku nelle qualificazioni alla UEFA Conference League e l'ultima in Super Lig turca nella sconfitta rimediata sul campo del Trabzonspor lo scorso 17 settembre), ma a far storcere il naso ai tifosi bianconeri è soprattutto l'impatto dell'ex rossonero: 0 gol e 0 assist finora, numeri che fotografano il momento di difficoltà del croato. E l'allontanamento da parte di Yilmaz non aiuta certo a migliorare la situazione.