Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, saluta definitivamente Ante Rebic, a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Milan: “I nostri fan ricorderanno sempre Ante, non solo per la sua prestazione eccezionale nella finale della DFB Cup 2018. I suoi risultati quest'anno hanno dimostrato che sta guadagnando un punto d'appoggio in un club mondiale e il suo grande potenziale lo può sfruttare. Rendiamo possibile questo trasferimento anche perché non vogliamo mettergli ostacoli. Auguriamo ad Ante tutto​ il meglio per il futuro. È sempre un gradito ospite a Francoforte”.