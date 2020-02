Ancora in gol, ancora lui, nello stadio in cui non è mai riuscito a dire la sua. Antesta vivendo un 2020 da sogno: ha preso parte a 8 degli ultimi 14 gol del Milan,. Dell'arrivo di Zlatanè quello che ne ha beneficiato di più. Ieri sera la rete del momentaneo 1-0 contro la, che ha ripreso la partita, in 10 contro 11, e che sorride, comunque, a ogni gioia del croato.Sì, perché il classe '93, acquistato dalla Viola nel 2013, girato in prestito aed, che alla fine ha deciso di acquistarlo, ha una percentuale sulla futura rivendita. Il club toscano ha il 50% sulla futura rivendita del croato (l'allora amministratore delegato, Sandro Mencucci, dichiarò: "la lungimiranza è stata di mantenersi il 50% sulla futura vendita, lo so perché l’ho fatto io il contratto"), che è in prestito biennale ai rossoneri. Maldini ha dichiarato che la prossima stagione, quindi, sarà ancor un giocatore del Milan, che è al lavoro per l'acquisizione a titolo definitivo . Con le casse che attendono soldi freschi.