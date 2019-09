Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ante Rebic ha parlato delle sue ambizioni in rossonero: "Negli ultimi tempi ho avuto successo in nazionale e con il club. Potremmo volare in alto e ottenere buoni risultati"



SUL RUOLO - "Il mio ruolo ideale è l'ala sinistra, ma in nazionale ho fatto anche l'attaccante e l'esterno destro"



SULLA CONDIZIONE - "Ho giocato due partite con la Croazia in dieci giorni, sto bene, sono pronto"



SU BOBAN - "Quando Boban giocava, io ero troppo piccolo. Mi ricordo la generazione del Milan vincente, quello di Ibrahimovic e Ronaldinho".