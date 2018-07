Ante Rebic è stato uno dei protagonisti inattesi dell'ultimo Mondiale. Il calciatore si è trasferito dalla Fiorentina all'Eintracht Francoforte, durante la stagione scorsa, al raggiungimento delle quindici presenze in stagione con la maglia della società tedesca. Ma i viola possono sorridere: a loro spetta il 50% della futura rivendita del croato, conteso da Bayern Monaco e Manchester United per una cifra superiore ai trenta milioni di euro.