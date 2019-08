Un rebus chiamato Juan Cuadrado. Il colombiano della Juventus, in scadenza di contratto il prossimo anno, ha vissuto in maniera turbolenta le prime settimane di mercato: ha ricevuto diverse proposte, il club bianconero inizialmente lo ha messo sul mercato poi Sarri ha deciso di rivalutarlo anche in un nuovo ruolo. La Juve, però, ha bisogno di fare cassa e non esclude del tutto la cessione lasciando però anche la porta aperta a una clamorosa ipotesi: il rinnovo.