LeoVegas, società svedese di scommesse on line, ha presentato un reclamo alla Commissione Europea contro il decreto Dignità, sostenendo che esso "violi la legislazione dell'Unione Europea". In particolar modo il divieto assoluto di pubblicità, diretta e indiretta, legata al gioco d'azzardo è stato adottato in violazione dell'obbligo di notifica dell'articolo 5 della direttiva dell'Unione Europea 2015/1535 e viola inoltre gli articoli 54 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Niklas Lindahl, Country manager di LeoVegas Italia ha dichiarato: "In questi giorni abbiamo chiesto udienza alle Commissioni Finanze e Lavoro, senza essere ricevuti, e abbiamo inutilmente proposto emendamenti al decreto Dignità".