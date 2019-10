Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter, parla a Mediaset della situazione della sua vecchia squadra: "La rosa dell’Inter in confronto a quella della Juventus? Non sono c'è paragone, avere le due competizioni penalizza i nerazzurri, che faticheranno per le poche alternative che hanno a disposizione. In vista di 38 partite è un elemento da non sottovalutare, non ha la profondità di rosa della Juve"