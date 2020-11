Fino a un’ora prima della partita la fibrillazione continuava, sembrava l’ennesima prova del fuoco per una “squadra in costruzione”. La bolgia di 25 mila tifosi ungheresi, che, diradata, assiepava comunque la Puskas Arena, era pronta ad annientare una Juventus favorita eppure incerta, al cospetto di un Ferencvaros affamato, ormai all’ultima spiaggia. Un confronto difficile, fra signorini e disperati, irto d’insidie. La Juve leggera, danzante, lenta, palleggiatrice e un po’ distratta contro chi non aveva nulla da perdere. Perciò: chissà come finirà?

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM