Recupero Udinese-Roma: spunta l'ipotesi giovedì 25 aprile, tutte le opzioni

Redazione CM

32 minuti fa



Caso Udinese-Roma, sospesa al 72' dopo il malore al difensore giallorosso Evan Ndicka. A livello di regolamento e per garantire la massima regolarità della competizione, i 18 minuti più recupero della gara di ieri pomeriggio sono da recuperare il prima possibile: venerdì, quando saranno ufficializzati anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato, il quadro sarà chiaro.



LE IPOTESI - C'è anche giovedì 25 aprile tra le date ipotetiche per il recupero, il giorno successivo alle due semifinali di Coppa Italia, ovvero Lazio-Juventus di martedì 23 e Atalanta-Fiorentina di mercoledì 24, sia che i giallorossi accedano alle semifinali di Europa League (in calendario 2 e 9 maggio) sia che vengano eliminati dal Milan. Altra opzione è mercoledì 15 maggio, giorno della finale di Coppa Italia, ovvero una settimana prima dell'ultimo atto dell'Europa League, in programma il 22 maggio a Dublino, impossibile però se la Roma dovesse accederci.