Cosa resta della strana domenica romanista a Udine? Un grosso spavento, per fortuna senza conseguenze serie per, una prestazione rivedibile e una ventina di minuti da recuperare chissà quando per provare a trasformare il pareggio in vittoria.Al netto dell’impeccabile gestione emotiva di un momento che sarebbe stato delicato per qualsiasi allenatore navigato,. Costretto a cambiare uomini in vista della gara di ritorno (come ha fatto anche Pioli a Reggio Emilia), il tecnico è andato oltre, modificando di nuovo sistema di gioco col ritorno alla difesa a 3, che dopo l’avvio a dir poco balbettante è diventato ancor meno comprensibile. Se Llorente si ritrova a fare il terzino destro e Angelino a “stringersi” da centrale nei ripiegamenti difensivi,

De Rossi ha dimostrato sin qui di avere una miriade di pregi e, come tutti, almeno un difetto:. Quell’”overthinking” tipico degli allenatori che, come DDR, amano studiare i dettagli e di cui spesso è accusato persino Guardiola.Non ci sarà bisogno di pensare troppo, invece,. Per caratteristiche la scelta dovrebbe ricadere su, a meno di una nuova sorpresa che De Rossi ha dimostrato di poter sempre presentare. Ma chi?

La partita interrotta a Udine lascia anche un’altra sensazione poco incoraggiante:. Dall’inesperto e incauto, al “disperso", fino all’anonimo, le risorse da pescare in panchina rimangono poche. Qualche segnale in più da, ma ancora nulla di sufficiente per fargli scalare le gerarchie. Giovedì c’è bisogno della Roma vera, per chiudere una sfida tutt’altro che finita.