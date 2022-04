Il Red Bull Salisburgo si è caratterizzato negli ultimi anni per la sua enorme capacità di far emergere giovani talenti europei che finiscono per fare il salto di qualità. Uno di questi può essere per il futuro l'attaccante sloveno Benjamin Sesko, che è già entrato nel radar di club come Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.