Harry Redknapp non è d'accordo con la scelta del Manchester United di puntare su Ral Rangnick, e non fa nulla per nasconderlo. Nel corso di un editoriale sul Sun, l'allenatore ha scritto: "Il fatto che il Manchester United rimpiazzi un allenatore ad interim con un altro allenatore ad interim è ridicolo. Non ho mai sentito niente di più stupido in vita mia, da qualsiasi punto la si guardi".