Reggiana, che succede? Dal blitz di Venezia alla crisi

Se il colpo grosso di Venezia aveva fatto immaginare nuovi clamorosi scenari, con la recente serie nera laè tornata sulla terra.Non cheabbia mai tolto l'attenzione dall'obiettivo salvezza, ma in molti dopo il 2-3 del 'Penzo' - in virtù del momento felice fisico e mentale degli emiliani - alimentavano suggestioni Playoff. Invece ecco la crisi, partita proprio subito dopo il blitz in Laguna.: due in casa, contro Cittadella e Cosenza; l'altra di misura, sul campo di un Lecco spacciato. A far scattare definitivamente il campanello d'allarme è stato lo 0-4 incassato al 'Mapei Stadium' per mano di Tutino & co, in un incrocio che ha certificato la caduta libera della Reggiana e consentito ai silani di respirare e risucchiare verso il basso in classifica proprio i granata.

A fine match Nesta si è scusato coi suoi tifosi, mostrando le stigmate del leader e ricordando a tutti il campione che è stato e che continua ad essere anche nei panni di allenatore."La mia lettura è che stanno tirando la carretta sempre gli stessi, perciò dobbiamo trovare tutti le energie di cui abbiamo bisogno - ha detto il tecnico dopo la sconfitta - Non ci sono alibi ma in questo momento dobbiamo pensare a ricaricarci".. Mi era già capitato anche quando ero a Frosinone. La gente è venuta per assistere a un altro tipo di partita, perciò. Quest’anno ho avuto alti e bassi, ma questo è sicuramente il punto più basso.".

"Bisogna essere onesti: se ci sarà un confronto duro, lo si farà. Bisogna farsi un'idea della situazione e non gridare senza senso. Sappiamo tutti che abbiamo giocato male, ma una soluzione va trovata".La Reggiana si ritrova a -5 dalla zona Playoff e a +4 rispetto a quella Playout, con 360 minuti da giocare caratterizzati da un calendario per nulla agevole:in trasferta,(che probabilmente sarà già promosso, ma un derby è sempre un derby) ein casa. Quattro giornate da affrontare col coltello tra i denti per evitare brutte sorprese e non azzerare gli equilibri costruiti in un campionato sano: a Nesta e ai suoi, il compito di rialzarsi e uscire dalla crisi.