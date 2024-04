Playout Serie B: chi lo gioca tra due squadre che arrivano a pari punti? Cosa vale

Se i Playoff offrono la chance di ottenere una terza promozione in Serie A, andando a far compagnia alle prime due classificate del campionato, ilconsente a due squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere di appigliarsi allo spareggio per provare a conquistare la salvezza in cadetteria.Il Playout viene giocato da chi chiude la stagione regolare al quartultimo e quintultimo posto, ossia appena sopra alle ultime tre della graduatoria che sono costrette ad ingoiare il boccone amaro della retrocessione diretta in C. Il Playout, è bene ricordarlo, non si disputa se tra quintultima e quartultima c'è un divario di 5 o più punti.

Madella FIGC.Nel caso in cui due o più squadre chiudono la stagione regolare con lo stesso numero di punti, per determinare quali sono le formazioni chiamate a giocare il Playout di Serie B entra in gioco la"In deroga all’art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., la formazione della classifica finale del Campionato Serie BKT, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie A e le squadre che retrocedono direttamente al Campionato Serie C e quelle che debbono disputare il play-off e il play-out, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:".