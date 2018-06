Ieri la Reggiana ha salutato il sogno Serie B dopo un rigore, discusso, concesso al Siena al 98esimo minuto di gioco. Queste le parole del patron Mike Piazza: "Ieri sera non ho potuto commentare perché dovevo tornare a casa con i miei figli, mi dispiace che abbiano dovuto assistere a tale corruzione e incompetenza. Sono profondamente disgustato e arrabbiato, sono veramente dispiaciuto per i nostri tifosi, loro non si meritano questo. È davvero un giorno triste per l’Italia e per il calcio italiano. Non capirò mai come alcuni individui sporchi e corrotti riescano a rendere una cosa tanto bella, così ripugnante e brutta".