La Serie C è finalmente tornata in campo, dopo un mese dinel quale le squadre sono rimaste ai box a causa dei tanti contagi avvenuti nel corso delle festività natalizie. La ripresa non è stata un problema, però, per, le dueche si stanno sfidando a colpi di vittorie per la supremazia del Girone B., con le squadre più forti che stanno macinando risultati incredibili in questa straordinaria corsa a ostacoli.In attesa della partita più attesa dell'anno,. Un affare a due per la Serie B, insomma: questo è chiaro da diverso tempo.. Non solo, perché la delusa tra le due, si presenterà ai playoff da, questa è la sensazione al momento.Reggiana e Modena si sono confermatenel corso della stagione:. 21 partite giocate, 15 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta, il tutto condito da 43 gol realizzati e 21 subiti.: non in questa però, perché il Modena viaggia a. Se l'armata di Tesser è partita molto peggio,, ha poi ingranato definitivamente nella parte centrale e. Dati che ribadiscono quanto si era detto alla vigilia dell'inizio del campionato: i Canarini hanno l'organico più forte del girone. Nel weekend ci sarà una tappa intermedia, con due turni insidiosi:, poi tutte le luci si accenderanno sullo scontro diretto.