Ivano, nuovo direttore generale della Lucchese, punta alla collaborazione con i grandi club per far fare il salto di qualità al suo club: "Ho già pronta una quindicina di giovani provenienti da Juve, Inter, Milan e Napoli. Quest’anno c’è l’obbligo di avere 14 under: per essere buoni vanno presi dalle squadre di prima fascia. Così ho telefonato subito a big club di Serie A, ricevendo affetto da Beppe Marotta in giù: Juve, Inter, Milan e Napoli ci manderanno giocatori”, le parole del dirigente riportate da luccaindiretta.it.