Alfredo Aglietti, allenatore della Reggina, parla così di Jeremy Menez: “Si parla troppo di Menez, è un giocatore della Reggina come gli altri. Mi aspetto di più da lui, mi aspetto che dia una mano in fase di non possesso, deve essere più continuo. Se continua così sta fuori, non è che deve giocare per forza. Non bisogna fare polemica se non gioca Menez, se domani non gioca è perché non ha fatto bene con il Cittadella. Il campo determina le scelte, se lui ha a cuore il progetto sa quello che deve fare. Io sto cercando di dargli delle possibilità, l'anno scorso era fuori dai radar”.