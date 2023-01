E' quello di Ilija Nestorovski il nome nuovo per l'attacco della Reggina.



Il club amaranto, alla ricerca di un bomber d'esperienza che corrobori la corsa promozione della squadra di Pippo Inzaghi, dopo diversi tentativi andati a vuoto avrebbe individuato nel 32enne macedone il profilo adatto alle sue esigenze. Approdato al Palermo nel 2016 e passato tre anni più tardi all'Udinese, attualmente Nestorovski sembra fuori dai progetti tattici dei friulani, come testimonia la manciata di gare disputate in stagione.



Secondo Sky Sport, tuttavia, l'arrivo in Calabria del bomber balcanico sarebbe subordinato all'eventuale addio di Federico Santander.