Dopo Palermo-Reggina 2-1, Filippo Inzaghi si è sfogato contro gli arbitri. “Certi atteggiamenti non li accetto, siamo al sesto o settimo episodio arbitrale a nostro sfavore e gli errori non si stanno compensando. Siamo una società appena nata ma vogliamo rispetto, il guardalinee non mi ha nemmeno guardato in faccia quando chiedevo spiegazioni. C’era un rigore netto su Gagliolo, però il rigore per il Palermo l’hanno visto. Non voglio dare alibi ai giocatori, perchè sicuramente abbiamo sbagliato anche noi, però sono davvero stufo.”