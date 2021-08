Micai 5,5: l’ex si prende gli applausi della sud dell’Arechi, ma inizia male con due uscite brivido. Poco può sui due gol.Lakicevic 5: soffre tanto le scorribande di Ruggeri e spinge poco. Aglietti lo toglie forse tardi.(dal 22’ st Adjapong 5,5: l’ex Lecce prova a farsi vedere, ma il risultato è ormai compromesso)Cionek 6: l’esperto difensore sembra l’unico a reggere botta nella difesa calabrese, ma può poco sulla fisicità di Djuric.Stavropoulos 5: Bonazzoli gli sfugge spesso e al 47’ l’ex Toro gliela fa pagare cara, siglando l’1-0. Di Chiara 4,5: soffre gli affondi di Kechrida che se lo beve con un tunnel in occasione del 2-0, potrebbe far male in fase offensiva, ma non spinge.Ricci 5,5: si nasconde tra le maglie della Salernitana, si fa vedere solo una volta nel primo tempo con un sinistro a giro largo.(dal 13’ st Ménez 6: l’ex Milan entra e prova a dare brio, impensierisce Belec con un destro in area)Hetemaj 6: è il più in palla nel centrocampo amaranto. Il guerriero finlandese offre la solita prestazione di sostanza, peccato non sia supportato.Crisetig 5: da lui ci si aspetta giro palla e geometrie, ma ciò non avviene e la Reggina soffre.(dal 34’ st Bianchi sv)Laribi 6: è lui a provare ad impensierire Belec nel primo tempo, ma il portiere della Salernitana non si fa soprendere. Ad inizio ripresa Aglietti lo sostituisce.(dal 14’ st Bellomo 5,5: l’ex Salernitana entra e prova a darsi da fare ma il risultato è compromesso)Rivas 5,5: il calciatore honduregno prova a sbattersi, ma è poco concreto. Qualche buona combinazione con Montalto c’è.Montalto 5,5: l’attaccante lotta nella rocciosa difesa granata, ma ha poche palle giocabili. Nel primo tempo spara alto una punizione da posizione favorevole.(dal 23’ st Denis 6: l’ex Atalanta entra e prova a dare la scossa, si sbatte contro i difensori della Salernitana)All. Aglietti 5: la sua Reggina è un cantiere aperto, manca ancora qualcosa sia a livello di condizione che di gioco. Qualche scelta iniziale poi poteva essere diversa. Urgono progressi per un campionato di vertice.