Il Vicenza è pronto a piazzare un colpo da novanta per dare l’assalto alla Serie B: accordo con la Feralpisalò per il capocannoniere della scorsa stagione Simone Guerra. Oggi Rosso punta a strappare il sì del goleador piacentino, che ha ricevuto richieste anche da Ternana e Pordenone. Sempre da Salò può arrivare in biancorosso anche il terzino sinistro Martin, che i lombardi rimpiazzeranno con Contessa (Padova).



Il Monza, che oggi conta di chiudere Armellino (Lecce), cerca anche un terzino: fari puntati su Anastasio (Cosenza) e Zappa (Inter). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tentativo dell’Alessandria per Guidone (Padova). A proposito di attaccanti: Torromino (Lecce) si avvicina alla Juve Stabia, Ferrari (Brescia) ha firmato con il Piacenza, il Pisa prende Minesso (Padova) e ci prova per Santini (Alessandria) e l’Arezzo insiste per Bianchimano (Perugia), cercato anche dal Teramo. Doppietta Virtus Verona: presi Nolè (Pro Piacenza) e Onescu (Bisceglie). Talarico (Sicula Leonzio) piace alla Carrarese. Idea Brivio (ex Entella) per il Rieti. Il Bisceglie punta Megelaitis (Lecce). Seminara (Empoli) verso Rende.



Reggina grandi firme: previste per oggi le firme di Strambelli (Potenza), Doumbia (Lecce), De Falco (Vicenza) e Bellomo (Salernitana). E non finisce qui: in arrivo a Reggio Calabria anche Baclet (Cosenza) che, dopo i tentennamenti dei giorni scorsi, è pronto ad accettare (contratto fino al 2021).