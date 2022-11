La sua Reggina, attuale vicecapolista del campionato cadetto, è una delle sorprese stagionali dell'attuale torneo di Serie B. Tra i segreti della squadra calabrese c'è anche l'entusiasmo ritrovato del suo allenatore.



Ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Pippo Inzaghi ha infatti raccontato i retroscena del suo sì agli amaranto e della vivacità che si respira in riva allo Stretto dopo alcuni anni sfortunati: "Mi è tornata la voglia di allenare. Dopo Brescia ero giù. Mi ha telefonato il presidente Cardona, poi mi ha cercato lui e tre ore dopo era da me a cena. Ha toccato le corde giuste anche con la mia compagna Angela. Ho chiesto un triennale perché questo deve essere l’anno zero, poi dovremo puntare ai playoff e infine vincere. Ora siamo lì, non ci esaltiamo: ci sono avversari fortissimi”.



L'arma in più della Reggina può essere ovviamente il calore della sua gente: "Qui c’è un pubblico da A, con un entusiasmo da cavalcare, sapendo però che è facile cadere. Anche Saladini trascina, a volte sono io che devo calmarlo”.



Pippo svela infine che presto ci sarà sul campo un incontro in famiglia con suo fratello Simone: “Faremo un’amichevole con l’Inter sotto Natale. Ma prima, visto che lui rientra da Malta il 9, spero che almeno a Como l’11 riesca a venire…”.