Domenico Toscano, allenatore della Reggina, neopromossa in Serie B, parla a Radio Sportiva della possibilità di vedere Menez in Calabria la prossima stagione: “Gran calciatore ma in questo momento vogliamo dare merito a questo gruppo di ragazzi che ha fatto qualcosa di straordinario. Anche le altre squadre hanno fatto un campionato di alto livello, ma noi abbiamo fatto qualcosa che è andato oltre la normalità. Dopo il derby con il Catanzaro il gruppo ha capito che poteva iniziare a sognare”.