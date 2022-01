Domenico Toscano non è più l'allenatore della Reggina. Il ko di ieri con il Monza è stato decisivo per il tecnico, esonerato pochi minuti fa dalla società come conferma anche un comunicato ufficiale: "“Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Mimmo Toscano dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister Toscano ed al suo staff, il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi. Il nome del nuovo tecnico amaranto verrà annunciato nelle prossime ore”.