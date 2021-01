Elia Petrelli lascia subito il Genoa. Arrivato dalla Juve nell'ambito dell'affare Rovella, il giovane attaccante è un nuovo giocatore della Reggina. Lo comunica il club calabrese tramite il proprio sito ufficiale: ​"Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il CFC Genoa per le prestazioni sportive del calciatore Elia Petrelli. L'attaccante si trasferisce in riva

allo Stretto a titolo temporaneo, siglando un contratto sino al 30 giugno 2021. Indosserà la maglia numero 11. Nato a Cesena il 15 giugno 2001, Elia cresce calcisticamente nel settore giovanile del Cesena. Le spiccate doti fisiche, unite ad un ottimo fiuto per il gol, attirano le attenzioni della Juventus, che ne rileva il cartellino. Petrelli si disimpegna nel ruolo da centravanti dall'Under 16 all'Under 23, vincendo un titolo di capocannoniere con l'Under 17 (23 reti). Nella stagione in corso, nel girone A di Serie C, l'attaccante ha messo a segno 5 reti e fornito 4

assist in quindici apparizioni".