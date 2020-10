Nella notte è venuta a mancare prematuramente Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria. Questa mattina è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Cosenza. Malata da tempo di tumore, ha avuto un malore, ma sono ancora da accertare le cause del decesso.



Il Calcio Napoli ci ha tenuto a scrivere un pensiero per la scomparsa tramite un tweet: "Rino Gattuso, a nome di tutta la SSCN, esprime un profondo cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria".