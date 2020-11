"In questo momento non abbiamo notizie sulla classificazione del Veneto. Ma ieri sera ho portato le ragioni del fatto che il confronto non può prescindere da un confronto con la Regione". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del veneto Luca Zaia. "Questa richiesta - ha aggiunto, come si legge sull'Ansa - mi sembra sia stata accolta. Lo ha detto Boccia ed è stata riconfermata dal decreto del ministro Speranza". Zaia aggiunge: "Fascia verde non significhi semaforo verde".