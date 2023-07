Il cartello '' è appeso sui cancelli di, da dove ilsi affaccia alla nuova stagione. Mentre proseguono le manovre della dirigenza per rafforzare la rosa,tra grandi assenti, facce nuove e l'attesa per altri rinforzi. Alle 14.30 la prima conferenza del tecnico rossonero, a seguire - dalle 17 - la sgambata sul campo esterno visibile al pubblico. Ci sarà la Curva Sud, pronta a colorare l'atmosfera con cori e fumogeni, sull'onda dell'entusiasmo che ha portato al sold out della campagna abbonamenti (41.500 tessere) nonostante lo scetticismo sulle prospettive stagionali.- Non ci sarà chi ha salutato il Diavolo nelle scorse settimane, dagli illustrifino a. Non tornerà neanche il giovane Brescianini, ceduto a titolo definitivo al Frosinone. Loro non si vedranno più a Milanello, così come a bordo campo non ci sarannoche cedono il posto a, più coinvolto nella parte sportiva. Ci vorrà qualche giorno in più poi per vedere i giocatori impegnati con le nazionali e che hanno potuto godere di qualche giorno di vacanza in più:dovrebbero rientrare mercoledì 19 luglio.- Detti gli assenti, l'attenzione si concentra su chi invece ci sarà a Milanello, in particolare i tre volti nuovi regalati finora dal mercato: l'acquistoe i due parametri zero, subito a disposizione di Pioli per iniziare a calarsi nella nuova avventura. Presente anche, che proseguirà nel centro sportivo rossonero il percorso di riabilitazione, ci saranno anche quei giocatori di ritorno dai prestiti per cui bisogna ancora trovare soluzione:(in attesa che venga definito in ogni dettaglio il trasferimento all'Empoli, prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto) e. Ci saranno ovviamente quei giocatori la cui permanenza a Milano è tutt'altro che garantita:(discorsi con il Torino), ma soprattutto. Con loro ci sarà spazio anche per qualche ragazzo della Primavera, tra questi: Sportiello, Mirante, Vasquez, Jungdal.: Calabria, Florenzi; Caldara, Gabbia, Tomori.: Adli, Bennacer, Krunic, Loftus-Cheek, Pobega.: Messias, Origi, Rebic, Romero, Lazetic.- Tre volti nuovi subito a Milanello, ma i tifosi attendono con ansia l'arrivo di altri rinforzi, per i quali ci sarà da aspettare ancora qualche giorno., l'affare con il Chelsea è definito sulla base di 20 milioni di euro bonus compresi ma non ci sono i tempi tecnici per mettere subito a disposizione lo statunitense, in vacanza negli scorsi giorni. Questione di tempo comunque, il Milan sta organizzando per i prossimi giorni arrivo, visite mediche, firma e annuncio ufficiale di rito. Pulisic ma non solo, il Diavolo prova a regalare a Pioli un altro tassello prima della partenza per la tournée e il fronte più caldo è quello che riguarda: prosegue la trattativa con l'AZ Alkmaar, che nel frattempo non ha impiegato il centrocampista nella prima amichevole estiva contro lo Shakhtar Donetsk. Pulisic con il Diavolo negli USA con l'obiettivo di mettere anche Reijnders sull'aereo in partenza il 21 luglio, ci vorrà invece più tempo per gli altri nomi sui quali Furlani e Moncada stanno lavorando: c'è distanza con Valencia e Villarreal rispettivamente per, così come è una questione ancora tutta da sciogliere quella relativa al centravanti, con il nome dia fare capolino. E lo slittamento dei discorsi sul nove porta con sé la decisione di trattenere almeno per il momento, corteggiato da diversi club di Serie A dopo la buona annata a Lecce: su tutti il Verona, dove ritroverebbe il tecnico Marco Baroni.- Raduno prima fase della preparazione estiva,, dove affronterà tre test di lusso durante il: il 23 luglio a Pasadena il(ore 4 italiane del 24), il 27 luglio a Los Angeles la(4.30 italiane del 28) e l'1 agosto a Las Vegas il(ore 4 italiane del 2). Il 3 il rientro in Italia, cinque giorni più tardi (8 agosto, ore 21) ilcontro il