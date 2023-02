Continua a splendere luminosa la stella di Folarin Balogun, attaccante inglese classe 2001 in prestito dall'Arsenal al Reims: il nazionale under 21, con la tripletta di oggi al Lorient, è a quota 14 reti in Ligue 1, meglio di Mbappè e Neymar, dopo aver segnato proprio al PSG nell'ultimo weekend.