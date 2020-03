Pepe Reina è stato tanto amato a Napoli per essersi calato appieno nella "napoletanità". Dallo scorso anno è andato via dalla città partenopea per approdare al Milan, prima di passare in Premier all'Aston Villa.



Non ha dimenticato quel famoso Fiorentina-Napoli, ma anche la lingua napoletana ed il suo arrivo al Milan con Gattuso in panchina. Ne ha parlato durante una diretta Instagram:



NAPOLI E MILAN - "Sono stato bene ovunque, ma Napoli è la città in cui mi sono trovato meglio. Lì ho legato con tutti. Bella esperienza anche al Milan, mi manca più di tutto la gente che lavorava lì. Sono in prestito fino al 30 giugno, poi ho un anno di contratto con il Milan. Nel calcio non si sa mai".



GATTUSO - "È omm ovèr".



PARTITE DA RIGIOCARE - "Rigiocherei Liverpool-Milan del 2007 e Fiorentina-Napoli del 2018".