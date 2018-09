Nel pre-partita di Dudelange-Milan, Pepe Reina è intervenuto a Sky Sport: "Le parole di Gattuso? Ringrazio il mister, per me finora è stata una bella esperienza anche senza giocare. La realtà di questa società è enorme, va al di là di qualsiasi giocatore e dobbiamo dare il meglio per il bene della squadra: oggi bisogna giocare e speriamo di farlo bene. Dudelange? Si gioca una partita europea, è sempre importante iniziare bene una competizione del genere: per tornare a quei giorni passati, bisogna partire da oggi. Ritorno ai fasti? Bisogna crescere tutti, maturare tutti insieme, il percorso non è facile ma la squadra ha tantissima voglia e anche la società, questo lo renderà più facile".