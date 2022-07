Pepe Reina è tornato al Villarreal a vent'anni dall'ultima volta. L'ex portiere della Lazio è atterrato in queste ore in Spagna e ha rilasciato le prime parole: "Sono emozionato come un bambino, spero di poter firmare presto. 20 anni fa avevo i capelli e non c'erano i bambini, ora è cambiato tutto ma ho comunque grandi aspettative. Voglio iniziare il prima possibile.