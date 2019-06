Nome nuovo per il mercato del Milan, dato sulle tracce di Jeff Reine-Adelaide. Si tratta di un trequartista francese classe 1998, sotto contratto fino a giugno 2022 con l'Angers, che l'anno scorso lo ha acquistato dall'Arsenal.



In questa stagione ha giocato anche centrocampista centrale e ala destra. Secondo Tuttosport, il capo scout rossonero Moncada lo ha fatto seguire con attenzione negli ultimi mesi e farà altrettanto in occasione dei prossimi Europei Under 21 in Italia.