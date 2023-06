Reinier tornerà al Real Madrid al termine del suo prestito con il Girona. Dopo un periodo in prestito al Borussia Dortmund non è più stato il giocatore di cui il club bianconero si era invaghito. Tuttavia, sarebbe arrivata per lui una nuova opportunità. ESPN sostiene che Lazio e Atalanta lo stanno osservando per accaparrarselo in prestito.