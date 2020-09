Edi Reja, ex tecnico del Napoli e dell'Atalanta (tra le altre) parla a Radio Marte del momento dei bianconeri a pochi giorni dalla sfida tra gli azzurri e la Juve: "I bianconeri non hanno ancora un assetto definitivo e bisogna approfittarne - dichiara -, perché il Napoli ha sicurezze maggiori rispetto alle altre, anche se l’Inter ha una rosa straordinaria pur non essendo ancora a posto".