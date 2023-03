Da c.t. dell’- l’unica in grado di battere l’Argentina nelqatariota - a c.t. della. Sì, ma quella femminile. Il percorso di Hervé Renard si arricchisce di un’altra tappa di fascino. Non si tratta del solito allenatore che ha fallito con i maschi e si ricicla al femminile, ma di uno che, prima di stupire all’ultima, ha vinto la Coppa d’Africa con lo Zambia, assoluta sorpresa di quella competizione. Hervè, bello e un po’ maledetto, non è stato un gran calciatore e, forse, non si pensava nemmeno come allenatore professionista se, finita la carriera, aveva aperto un’impresa di pulizie con la moglie.Di gavetta ne ha fatta in abbondanza in giro per il mondo conDetto, per inciso, che personalmente sono sempre favorevole ad un tecnico donna per guidare le squadre femminili,è un’eccezione tra le più illustri. Come se, da noi, per sostituire, la Federcalcio interpellasse, autori rispettivamente dei miracoli Ungheria e Albania. Ma c’è di più: Renard non solo non era a spasso (era sotto contratto con l’Arabia Saudita), ma, prima dellafemminile, è stato accostato a Nazionali (maschili) come il Belgio e la Polonia. Essersi dimesso dall’Arabia Saudita per ladelle donne significa certo tornare a casa, ma anche lanciare un prepotente segnale all’ambiente: la differenza tra calciatori e calciatrici è ormai un retaggio solo degli incompetenti.