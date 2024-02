Sorteggio ottavi Conference League: data, orario, dove vederlo in tv e in streaming

Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League si svolgerà venerdì 23 febbraio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 13. Ci sarà la Fiorentina, vincitrice del proprio girone della terza massima competizione europea. L’andata degli ottavi è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo. In questo turno non posso affrontarsi squadre della stessa nazione.



DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League sarà visibile sull’app di DAZN o su Sky Sport. Nel primo caso l’evento, dalle 12:45, sarà disponibile nella home, mentre nel secondo occorre selezionare, dalle 12:30, il canale 200 Sky Sport 24. Non è possibile vedere su TV8 e dunque gratis in chiaro per tutti la diretta dei sorteggi degli ottavi di Europa League, ma uno streaming gratuito sarà comunque disponibile tramite il sito della UEFA.