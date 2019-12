Serve un miracolo: la Lazio di Simone Inzaghi alle ore 18.55 è impegnata nella trasferta di Europa League presso lo stadio Rohazon Park di Rennes contro i padroni di casa allenati da Julien Stephan per la sesta e ultima giornata dei gironi di Europa League. ​I biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Cluj, necessitano dei tre punti contro i francesi già eliminati e ultimi in classifica e devono contemporaneamente sperare che i rumeni perdano in casa contro il Celtic, già qualificato come primo. Un'impresa quasi impossibile che ha convinto il tecnico laziale a risparmiare molti tra i titolari in vista del campionato: nemmeno convocati Strakosha e Milinkovic Savic, diversi big dovrebbero accomodarsi in panchina.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Lazio deve vincere e sperare che il Celtic vinca in casa del Cluj per qualificarsi ai sedicesimi di finale. L'ultima eliminazione dei biancocelesti in una fase a gironi risale all'edizione 2009-10 di Europa League. Il Rennes non ha mai battuto una squadra italiana nelle coppe europee: il bilancio dei 5 precedenti è di 2 pareggi e 3 sconfitte. Nel match d'andata all'Olimpico la Lazio si impose 2-1. La Lazio ha vinto le sue due ultime trasferte in Francia: 3-1 a Nizza il 19 ottobre 2017 e 3-1 a Marsiglia il 25 ottobre 2018, entrambe le occasioni in Europa League. Sono questi gli unici successi dei biancocelesti in terra francese: il bilancio delle altre 6 sfide è di 2 pareggi e 4 sconfitte. Ciro Immobile ha partecipato attivamente a 15 gol (11 reti e 4 assist) nelle sue ultime 17 partite disputate in Europa League. Nelle sue ultime 11 gare di Europa League giocate partendo nell'undici titolare, il bomber della Lazio ha firmato 8 gol e 4 assist.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha, Grenier, Lea Siliki, Tait; Gboho, Siebatcheu.



Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo,​



