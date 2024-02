Rennes-Milan, MOVIOLA LIVE: Kjaer su Terrier, è rigore. Il Var ne dà un altro per mani di Jovic

Redazione CM

Rennes e Milan si sfidano nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League, dopo il 3-0 dell'andata in favore della squadra di Pioli: calcio d'inizio alle 18.45, arbitra il portoghese João Pinheiro, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



DIFFIDATI - Cinque diffidati nel Rennes: Truffert, Wooh, Belocian, Blas e Bourigeaud. Sono due nel Milan: Tomori e Musah.



RENNES-MILAN giovedì 22 febbraio 2024, ore 18.45



Arbitro: João Pinheiro (POR)

Assistenti: Bruno Jesus (POR), Luciano Maia (POR)

Quarto ufficiale: João António Ferreira Gonçalves (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

AVAR: Helder Malheiro (POR)



70' - Ammonizione per Gouiri.



65' - Altro rigore per il Rennes: Jovic tocca con la mano sul colpo di testa di Kalimuendo, il VAR richiama all'on field review l'arbitro Pinheiro che, rivista l'azione, assegna il penalty.



52' - Rigore per il Rennes: Kjaer prova l'anticipo in area, ma Terrier è astuto e con la gamba copre il pallone subendo un leggero colpo sulla gamba, Pinheiro assegna il penalty e ammonisce il difensore del Milan, nonostante le proteste dei rossoneri.



46' - Il Rennes chiede un rigore in avvio di ripresa per un contatto tra Kalimuendo e Musah, ma l'arbitro Pinheiro non concede: il centrocampista del Milan è davanti all'attaccante del Rennes e copre il pallone.