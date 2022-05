Martin Terrier, autore di una grande stagione con il Rennes, dove ha messo a segno 21 gol in 34 presenze di Ligue 1, ha parlato del suo futuro: "Vedremo come andrà a fine stagione, ma ho un contratto fino al 2025 col Rennes e sono felice qui. E' stata una stagione fantastica sotto ogni punto di vista, ci divertiamo e facciamo un buon calcio. E' una cosa che fa ben sperare per il futuro". L'attaccante francese è stato accostato anche al Napoli.