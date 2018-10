Cosa c’è dietro il misterioso suicidio di un ultrà juventino? Un’avvincente inchiesta dove si intrecciano i rapporti tra spie, ultrà, mafia e calciatori. Documenti inediti svelano l’ipocrisia di prestigiosi dirigenti del nostro calcio.



Prossimamente a #Report @RaiTre pic.twitter.com/QEpeyBxdKr — Report (@reportrai3) 1 ottobre 2018

Questo è lo scambio di messaggi con un intermediario, che deve rivenderli.- 'Direttore buongiorno io parto domattina per Madrid per i 5 biglietti come possiamo fare, me li lascia lei da qualche parte oppure ci incontriamo veda lei.- Ti informo io. Ciao.Ti ho lasciato la busta al Principi, hotel. Alla reception c'è una ragazza bionda, li ho lasciati a lei.- Va bene, grazie mille- Ciao Fabio ci vediamo in sede.Tutto ok per i biglietti?- Sì direttore, grazie, speriamo bene.- Come sempre nessuno lo sa'.Qualche mese dopo, Marotta incontra in un bar Dominello e accetta di far sostenere un provino per le giovanili a un ragazzo.".Questa l'apertura dell'inchiesta di Report, che con un breve video, circa 80 secondi di immagini e testo, rimanda all'approfondimento in onda nelle prossime puntate della trasmissione.Ecco il video di Report, in attesa della puntata completa.