Arrivano nuove anticipazioni dall'inchiesta di Report sul caso che vede coinvolti i dirigenti della Juventus e il suicidio sospetto di, collaboratore ed ex ultras, precipitato da un ponte poco dopo essere stato ascoltato dai pm sui rapporti tra ultras, 'ndrangheta e il club bianconero.Sulla morte dic'è un alone di mistero. Tra i tanti punti oscuri, c'è anche la restituzione del borsello della vittima alla famiglia: i due oggetti non erano presenti nell'area del viadotto, ma furono trovati poco dopo a bordo dell'auto da, security manager del club, e riportati all'ex moglie dell'uomo.Proprio due intercettazioni che vedono coinvolto Alessandro D'Angelo sono al centro della nuova anticipazione. La prima è con, all'epoca al Barcellona, ma ex-direttore commerciale della Juventus: "Era terrorizzato. Non ci credo, lo ha ammazzato". La seconda è con il calciatoreacui D'Angelo svela: "Ciccio si è ucciso” con il difensore che risponde: "Non ci credo!”. Intercettazioni che fanno rumore e che aumentano l'attesa per il servizio che andrà in onda lunedì 22.