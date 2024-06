GETTY

Repubblica Ceca, Schick segna ma poi si fa male: le condizioni

22 minuti fa



Fa tutto Patrick Schick in Georgia-Repubblica Ceca. L'ex attaccante della Roma segna il provvidenziale pareggio per i suoi, sfruttando una carambola sul palo, ma poi si deve fermare. Al 67' infatti la sua gara finisce per un problema muscolare al polpaccio. Al suo posto entra Chytil.



Un pomeriggio agrodolce per la punta ceca del Bayer Leverkusen. Il gol infatti gli permette di scalzare Milan Baros come primo bomber della sua nazione agli Europei ma lo stop fisico rischia di pregiudicarne il prosieguo a Euro 2024.