Responsabile calendario Serie A: 'Derby? Il Milan ci ha chiesto di giocare lunedì contro l'Inter. Sky e Dazn...'

Redazione CM

Il responsabile del calendario per la Lega Serie A, Andrea Butti, è intervenuto su TeleLombardia per parlare anche del prossimo derby di Milano che si giocherà di lunedì, in attesa del comunicato ufficiale che arriverà nella giornata di domani: “Il prodotto calcio è un prodotto per tutti, che genera un indotto monstre, particolarmente grande, tutti ci guadagnano e gli interessi generano pressione. Sono arrivato in Lega cinque anni fa e ho esperienza anche all'estero, dove ho lavorato per altri club, ho lavorato anche in Serie B. Sono una persona esperta e per questo faccio questo lavoro in Lega. Strutturare il campionato ha a che fare con quattro esigenze che cozzano l'un l'altra: esigenze sportive televisive di ordine pubblico e dei tifosi e queste quattro esigenze”.



DERBY - “Milan-Inter è una delle migliori partite, rispetto al prodotto che vogliamo esportare. In questo Milan-Inter dovremo farlo vedere a tutto il pianeta e dovremmo trasmetterlo domenica tra le 16 e le 17 di domenica, quando la Premier trasmette la sua migliore partita. Se questa cosa se lo facessimo verremmo additati di aver fatto un favore a chi non gioca in Europa il giovedì, quindi all'Inter. La partita principe del campionato italiano, Juve-Inter, per appeal e abitudine, ha generato più di due milioni di telespettatori e Milan-Inter potrebbe fare di più se la trasmettessimo anche domenica sera. Ma abbiamo poi le esigenze sportive del Milan, il ritorno di EL del giovedì con eventuale supplementare. Il Milan ci ha chiesto di giocare di lunedì. Ed è la partita che viene trasmessa da Sky che trasmette sabato 20:45, 12:30 la domenica e il lunedì sera”.