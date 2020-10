Accanto al presidente della Juventus Agnelli, il responsabile medico bianconero Luca Stefanini è intervenuto a Sky Sport per commentare la mancata partita con il Napoli: "La nota del Cts? Non contiene nulla di nuovo. E' quello che sappiamo ed è quello che è definito nelle indicazioni della Federazione che rimandano alla circolare del Ministero della Salute. Riassumendo il caso specifico, nel momento in cui viene riscontrata una positività al Covid-19 deve crearsi immediatamente la bolla. Ieri abbiamo richiamato giocatori, staff ecc. e creato la bolla. A questo segue applicazione protocolli, dei tamponi che oggi hanno dato esito negativo, e noi avendo svolto tutto siamo in grado di giocare la partita. Non è successo a Napoli? Non lo so, io mi sono limitato ad applicare protocollo e non so cosa sia successo a Napoli".