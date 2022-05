Questa mattina il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai margini di un evento la città metropolitana, ha commentato la situazione riguardante il restyling dello stadio Artemio Franchi per il quale ci sarebbe grandi novità: il primo cittadino ha voluto calcare il problema relativo ai costi delle materie prime, che al momento potrebbe bloccare la partenza dei lavori e la possibilità di sfrutta i fondi del PNRR. Queste le sue parole riportate dal Tgr Toscana:



“Ci sono poco più 50 milioni del PNRR che andranno a completare il budget per la ristrutturazione del Franchi. Se lo stato non ci consente di fare un adeguamento dei prezzi delle materie prime, con l’inflazione galoppante, il PNRR non si realizzerà. È matematico. Non ci sono le condizioni. È un problema nazionale. L’Unione Europea non ci farà sconti”.